Зидан готов возглавить «Реал» при двух условиях

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан готов вернуться в мадридский клуб, но при некоторых условиях, сообщает Defensa Central.

По данным источника, специалист хочет, чтобы в его штаб вошел тренер по физической подготовке Грегори Дюпона. Кроме того, Зидан хочет видеть в команде Эдена Азара, от которого руководство «Реала» хотело избавиться этим летом.

Сообщалось, что мадридцы хотят сменить главного тренера по окончании сезона. «Реал» занимает второе место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 очков.