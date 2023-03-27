В «Барселоне» уверены, что летом удастся купить несколько новых игроков

Руководство «Барселоны» уверено, что летом сможет покупать футболистов, сообщает Mundo Deportivo. В клубе считают, что финансовые проблемы не помешают приобрести несколько новых игроков.

Кроме того, каталонцы уверены, что смогут зарегистрировать новые контракты с рядом футболистов. Ранее суд отказался регистрировать соглашения с Гави, Алехандро Бальде, Рональдом Араухо и Маркосом Алонсо.

По данным источника, «Барса» летом попытается купить около 4 футболистов.

На данный момент каталонцы лидируют в турнирной таблице, набрав 68 очков в 26 турах ла лиги.