Марсело: «Месси — самый сильный соперник, с которым я когда-либо сталкивался»

Бывший защитник «Реала» Марсело, ныне выступающий за бразильский «Флуминенсе», поделился мнением о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Месси невероятен, это самый сильный соперник, с которым я когда-либо сталкивался, — цитирует The Athletic Марсело. - Мы все знаем, какими качествами он обладает. Класико всегда было одним из лучших матчей для просмотра и игры. Мне посчастливилось участвовать в одной из лучших эпох класико».

34-летний Марсело выступал за «Реал» с 2007 по 2022 год. Он провел 545 матчей за мадридцев, в которых забил 38 голов и сделал 103 результативные передачи.

В составе клуба он шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз Суперкубок страны, дважды Суперкубок Испании и пять раз Лигу чемпионов.