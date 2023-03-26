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Марсело: «Месси — самый сильный соперник, с которым я когда-либо сталкивался»

Мария Гусева
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Бывший защитник «Реала» Марсело, ныне выступающий за бразильский «Флуминенсе», поделился мнением о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси.

«Месси невероятен, это самый сильный соперник, с которым я когда-либо сталкивался, — цитирует The Athletic Марсело. - Мы все знаем, какими качествами он обладает. Класико всегда было одним из лучших матчей для просмотра и игры. Мне посчастливилось участвовать в одной из лучших эпох класико».

34-летний Марсело выступал за «Реал» с 2007 по 2022 год. Он провел 545 матчей за мадридцев, в которых забил 38 голов и сделал 103 результативные передачи.

В составе клуба он шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз Суперкубок страны, дважды Суперкубок Испании и пять раз Лигу чемпионов.

Лионель Месси
Марсело Виейра (Марсело)
Футбол
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Куртуа из-за повреждения вернулся в расположение «Реала» из сборной Бельгии
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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31.03 22:00
Мальорка – Осасуна
 - : -
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
 - : -
1.04 17:15
Атлетик – Хетафе
 - : -
1.04 19:30
Кадис – Севилья
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Эльче – Барселона
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Сельта – Альмерия
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 18 2 3
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