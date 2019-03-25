Жозе Моуринью: "У Зидана еще не сложилась настоящая тренерская карьера"

Португальский специалист Жозе Моуринью отметил успехи главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, который выиграл три трофея Лиги чемпионов подряд с испанской командой, но настаивает на том, что у него еще не сложилась настоящая карьера, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Зидан возглавлял "сливочных" с 2016 по 2018 год, где стал победителем ЛЧ в сезоне-2016/17, 2017/18 и 2018/19. 46-летний француз покинул команду в мае 2018 года, но вернулся в клуб в марте 2019-го.

– Зидан? Ему удалось за очень короткое время сделать то, чего еще никто не мог – ему удалось выиграть три трофея подряд в Лиге чемпионов. Но это не значит, что мы можем говорить о сложившейся настоящей карьере Зидана. Он все прочувствует сейчас: ему предстоит создать игровую философию для "Реала", покупать и продавать игроков, принимать важные решения и создавать новую команду. Это не значит, что он идеальный вариант для "Реала" прямо сейчас, – приводит слова Моуринью Ди Марцио на своем сайте.

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