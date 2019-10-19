Жоау Феликс избежал серьезной травмы

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (1:1). Обследование выявило у игрока повреждение голеностопа, сообщает официальный сайт клуба.

Игрок избежал серьезной травмы, но будет вынужден пропустить несколько матчей, сообщает официальный сайт «Атлетико».

Летом 19-летний португалец перешел из «Бенфики» в мадридский клуб за 126 миллиона евро. В нынешнем сезоне игрок провел 11 матчей, в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

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