Лапорта рассказал о лучшем и худшем моментах за год на посту президента «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о лучшем и худшем моментах за год его работы на этом посту.

«Худшим был вынужденный уход Месси. Лучший — видеть то, как Хави и его штаб восстанавливают нашу команду, — цитирует Лапорту Sport.es. — Еще отмечу единство в группе смелых людей, входящих в состав совета директоров, цель которых — вернуть радость болельщикам «Барселоны». Мы находимся в процессе ее достижения».

Лионель Месси покунул «Барселону» в августе 2021 года. Он в качестве свободного агента подписал соглашение с «ПСЖ».

Хави в ноябре 2021 официально стал главным тренером команды, подписав контракт до 2024 года

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков в 26 матчах.