Лапорта: «Худший момент в «Барсе» за год — уход Месси. Лучший — видеть то, как Хави восстанавливает команду»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о лучшем и худшем моментах за год его работы на этом посту.
«Худшим был вынужденный уход Месси. Лучший — видеть то, как Хави и его штаб восстанавливают нашу команду, — цитирует Лапорту Sport.es. — Еще отмечу единство в группе смелых людей, входящих в состав совета директоров, цель которых — вернуть радость болельщикам «Барселоны». Мы находимся в процессе ее достижения».
Лионель Месси покунул «Барселону» в августе 2021 года. Он в качестве свободного агента подписал соглашение с «ПСЖ».
Хави в ноябре 2021 официально стал главным тренером команды, подписав контракт до 2024 года
«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков в 26 матчах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|27
|19
|6
|2
|56-21
|63
|
2
|Севилья
|27
|15
|10
|2
|39-18
|55
|
3
|Барселона
|26
|13
|9
|4
|48-29
|48
|
4
|Атлетико
|27
|14
|6
|7
|50-35
|48
|
5
|Бетис
|27
|14
|4
|9
|49-35
|46
|
6
|Р. Сосьедад
|27
|12
|8
|7
|28-29
|44
|
7
|Вильярреал
|27
|11
|9
|7
|47-26
|42
|
8
|Атлетик
|26
|9
|10
|7
|29-25
|37
|
9
|Валенсия
|27
|9
|9
|9
|41-43
|36
|
10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|33-31
|35
|
11
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|26-31
|35
|
12
|Эспаньол
|27
|8
|8
|11
|33-40
|32
|
13
|Р. Вальекано
|26
|9
|4
|13
|28-32
|31
|
14
|Эльче
|27
|7
|8
|12
|29-39
|29
|
15
|Хетафе
|27
|6
|9
|12
|26-32
|27
|
16
|Мальорка
|27
|6
|8
|13
|26-45
|26
|
17
|Гранада
|27
|5
|10
|12
|28-43
|25
|
18
|Кадис
|27
|4
|12
|11
|23-39
|24
|
19
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|
20
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
|4.03
|23:00
|
Алавес – Севилья
|0 : 0
|5.03
|16:00
|
Осасуна – Вильярреал
|1 : 0
|5.03
|18:15
|
Эспаньол – Хетафе
|2 : 0
|5.03
|20:30
|
Валенсия – Гранада
|3 : 1
|5.03
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|4 : 1
|6.03
|16:00
|
Кадис – Р. Вальекано
|2 : 0
|6.03
|18:15
|
Эльче – Барселона
|1 : 2
|6.03
|20:30
|
Сельта – Мальорка
|4 : 3
|6.03
|23:00
|
Бетис – Атлетико
|1 : 3
|7.03
|23:00
|
Атлетик – Леванте
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|20
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|21
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|20
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|25
|1
|4