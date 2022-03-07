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Сегодня, 17:14

Лапорта: «Худший момент в «Барсе» за год — уход Месси. Лучший — видеть то, как Хави восстанавливает команду»

Лапорта рассказал о лучшем и худшем моментах за год на посту президента «Барселоны»
Анна Горшкова
Корреспондент

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о лучшем и худшем моментах за год его работы на этом посту.

«Худшим был вынужденный уход Месси. Лучший — видеть то, как Хави и его штаб восстанавливают нашу команду, — цитирует Лапорту Sport.es. — Еще отмечу единство в группе смелых людей, входящих в состав совета директоров, цель которых — вернуть радость болельщикам «Барселоны». Мы находимся в процессе ее достижения».

Лионель Месси покунул «Барселону» в августе 2021 года. Он в качестве свободного агента подписал соглашение с «ПСЖ».

Хави в ноябре 2021 официально стал главным тренером команды, подписав контракт до 2024 года

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 48 очков в 26 матчах.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/test-laporta-sport-veo-esperanza-13334144
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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4.03 23:00
Алавес – Севилья
 0 : 0
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 0
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 2 : 0
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 3 : 1
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 4 : 1
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 2 : 0
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 1 : 2
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 4 : 3
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 1 : 3
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Реал

 20
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 21 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
Гомес Рауль де Томас

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