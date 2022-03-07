Кристенсен готов принять предложение «Барселоны»

Защитник Андреас Кристенсен намерен покинуть «Челси». 25-летний датчанин примет предложение «Барселоны», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

У игрока также были предложения от других английских клубов, но он сразу отверг их из уважения к команде из Лондона.

В нынешнем сезоне Кристенсен забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Челси». Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.