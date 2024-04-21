«Жирона» впервые в истории сыграет в еврокубках

«Жирона» в матче 32-го тура чемпионата Испании обыграла «Кадис» (4:1).

Благодаря этой победе каталонская команда обеспечила себе участие в еврокубках впервые в своей истории. На счету «Жироны» четыре сезона в ла лиге, она не занимала места выше десятой строчки.

На данный момент «Жирона» с 68 очками занимает третье место в турнирной таблице.