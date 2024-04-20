«Жирона» разгромила «Кадис» в ла лиге

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«Жирона» на своем поле обыграла «Кадис» в матче 32-го тура испанской ла лиги — 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Эрика Гарсии (9-я минута), Ивана Мартина (22-я), Артема Довбика (71-я) и Порту (82-я).

Единственный мяч гостей на 81-й минуте забил Гонсало Эскаланте.

«Жирона» (68 очков) остается на третьем месте в ла лиге. «Кадис» (25) идет 18-м в турнирной таблице.