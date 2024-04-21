Ямаль: «Барселона» победит «Реал» со счетом 3:1, а я забью гол»
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос, как закончится матч с «Реалом» в 32-м туре ла лиги.
«Мой прогноз на класико? Мы выиграем со счетом 3:1, я забью гол», — цитирует игрока канал чемпионата Испании.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонцы должны победить «Реал». Матч состоится 21 апреля. Начало — в 22.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|24
|6
|1
|67-20
|78
|
2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62-34
|70
|
3
|Жирона
|32
|21
|5
|6
|67-40
|68
|
4
|Атлетико
|31
|19
|4
|8
|59-36
|61
|
5
|Атлетик
|32
|16
|10
|6
|52-30
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|31
|13
|11
|7
|45-33
|50
|
7
|Бетис
|32
|12
|12
|8
|40-38
|48
|
8
|Валенсия
|32
|13
|8
|11
|35-34
|47
|
9
|Вильярреал
|31
|10
|9
|12
|49-54
|39
|
10
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37-43
|39
|
11
|Осасуна
|32
|11
|6
|15
|37-46
|39
|
12
|Лас-Пальмас
|32
|10
|7
|15
|30-39
|37
|
13
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39-44
|34
|
14
|Р. Вальекано
|32
|7
|13
|12
|27-39
|34
|
15
|Алавес
|31
|8
|8
|15
|26-38
|32
|
16
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25-36
|31
|
17
|Сельта
|32
|7
|10
|15
|37-47
|31
|
18
|Кадис
|32
|4
|13
|15
|22-45
|25
|
19
|Гранада
|32
|3
|9
|20
|33-61
|18
|
20
|Альмерия
|31
|1
|11
|19
|30-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|22:00
|
Атлетик – Гранада
|1 : 1
|20.04
|15:00
|
Сельта – Лас-Пальмас
|4 : 1
|20.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Осасуна
|2 : 1
|20.04
|19:30
|
Валенсия – Бетис
|1 : 2
|20.04
|22:00
|
Жирона – Кадис
|4 : 1
|21.04
|15:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|- : -
|21.04
|17:15
|
Альмерия – Вильярреал
|- : -
|21.04
|19:30
|
Алавес – Атлетико
|- : -
|21.04
|22:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|22.04
|22:00
|
Севилья – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|18
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Бетис, Осасуна
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
Новости