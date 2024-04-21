Ямаль: «Барселона» победит «Реал» со счетом 3:1, а я забью гол»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос, как закончится матч с «Реалом» в 32-м туре ла лиги.

«Мой прогноз на класико? Мы выиграем со счетом 3:1, я забью гол», — цитирует игрока канал чемпионата Испании.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонцы должны победить «Реал». Матч состоится 21 апреля. Начало — в 22.00 мск.