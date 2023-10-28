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Сегодня, 00:06

«Жирона» вырвала победу у «Сельты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Жирона» выиграла у «Сельты» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла в Жироне на городском стадионе Монтивилли.

Единственный гол был забит на последних секундах встречи. Отличился венесуэльский полузащитник Янгель Эррера.

«Жирона» одержала третью победу подряд и идет на первом месте в турнирной таблице — 28 очков. «Сельта» — на 18-й строчке (6 очков).

Испания. Ла Лига. 11-й тур
27 окт, 22:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
1:0
Сельта

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/
Футбол
ФК Жирона
ФК Сельта
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 11 9 1 1 25-13 28
2
 Реал 10 8 1 1 21-7 25
3
 Барселона 10 7 3 0 22-10 24
4
 Атлетико 9 7 1 1 23-8 22
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 10 5 2 3 16-10 17
7
 Р. Вальекано 10 4 4 2 12-13 16
8
 Бетис 10 3 5 2 12-14 14
9
 Валенсия 10 4 2 4 12-11 14
10
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
11
 Хетафе 10 2 5 3 13-16 11
12
 Лас-Пальмас 10 3 2 5 6-9 11
13
 Кадис 10 2 3 5 8-14 9
14
 Алавес 10 2 3 5 8-14 9
15
 Вильярреал 10 2 3 5 12-16 9
16
 Севилья 9 2 3 4 14-13 9
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 11 1 3 7 10-19 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 10 0 3 7 13-29 3
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27.10 22:00
Жирона – Сельта
 1 : 0
28.10 15:00
Альмерия – Лас-Пальмас
 - : -
28.10 17:15
Барселона – Реал
 - : -
28.10 19:30
Мальорка – Хетафе
 - : -
28.10 22:00
Кадис – Севилья
 - : -
29.10 16:00
Бетис – Осасуна
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29.10 18:15
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