«Жирона» вырвала победу у «Сельты»

«Жирона» выиграла у «Сельты» в матче 11-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла в Жироне на городском стадионе Монтивилли.

Единственный гол был забит на последних секундах встречи. Отличился венесуэльский полузащитник Янгель Эррера.

«Жирона» одержала третью победу подряд и идет на первом месте в турнирной таблице — 28 очков. «Сельта» — на 18-й строчке (6 очков).