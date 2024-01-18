Хави может быть уволен по итогам текущей недели

Главный тренер «Барселоны» Хави может быть уволен в случае, если команда неудовлетворительные результаты в матчах, которые пройдут на этой неделе, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, несмотря на поддержку Хави со стороны президента клуба Жоана Лапорты, испанская команда может расстаться с тренером, в случае поражения от «Унионистас Саламанка» в 1/8 Кубка Испании. Отмечается, что в случае увольнения испанского специалиста главным тренером сине-гранатовых станет главный тренер «Барселоны Атлетик» Рафаэль Маркес.

Матч «Барселона» — «Унионистас» пройдет 18 января. Начало — в 21:30 по мск.

После 19 матчей «Барселона» занимает четвертую строчку в чемпионате Испании, набрав 41 очко.