Жерар Пике: «Месси заслужил право выбирать, где хочет продолжать карьеру»

Защитник «Борселоны» Жерар Пике заявил, что он в курсе пункта в контракте нападающего Лионеля Месси, по условиям которого аргентинец может расторгнуть соглашение с клубом в конце каждого сезона.

— Я знаю об этом. Но мы все также знаем, как предан Лео «Барселоне», — цитирует Пике Cadena Ser. — Так что я совершенно не волнуюсь. Он заслужил право выбирать, где хочет продолжать карьеру. Выбирать свое будущее. Он сделал для клуба очень много.

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр