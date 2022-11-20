Защитник «Реала» Рюдигер заявил, что выступает в элитном клубе

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер объяснил, почему считает мадрдиский клуб элитным.

«У меня остались прекрасные воспоминания о «Челси», там много моих друзей. Но жизнь продолжается, это отличная глава уже пройдена. А «Реал» — это элитный клуб. 5 побед в Лиге чемпионов за 9 лет — это говорит о многом», — цитирует защитника The Guardian.

29-летний немец выступает за мадридский клуб с лета 2022 года. В текущем сезоне игрок провел за «Реал» 17 матчей, забил два гола.