Мостовой — о словах Шалимова про памятник: «Может, он выпивший был, спросите его»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Игоря Шалимова о непостроенном памятнике в честь российского полузащитника за игру в испанском клубе.

«Мне неинтересно смотреть на это, что тут комментировать. Пускай говорит все, что хочет. Какая разница. Мне все равно. Как с моей стороны выглядела история с памятником? Я не знаю. Те люди, которые знают, прекрасно понимают мою историю. Может, он выпивший был, спросите у него», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее бывший футболист сборной России, тренер Игорь Шалимов сказал о памятнике Мостовому в Виго: «Его нет. А знаете, почему? В 2004 году, будучи капитаном «Сельты», Мостовой уверенно вывел команду в первую лигу. Они вылетели! Ему сказали: «Пошел отсюда, чтобы мы тебя больше не видели здесь!» Ни обелиска тебе, ни памятника. Его там чуть не разорвали, дурачка этого, который сейчас рассказывает сказки».