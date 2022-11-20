«Барселона» намерена попытаться подписать Менье в январе

«Барселона» собирается возобновить свой интерес к подписанию защитника дортмундской «Боруссии» Тома Менье в январе.

По данным Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба было заинтересовано в подписании 31-летнего игрока летом, но сделка тогда не состоялась. В итоге «Барселона» подписала Эктора Бельерина на правах свободного трансфера.

В текущем сезоне бельгийский защитник сыграл в составе «Боруссии» 14 матчей во всех турнирах и отдал одну голвую передачу. Контракт Менье с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6, 5 миллионов евро.