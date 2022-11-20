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Сегодня, 14:48

«Барселона» намерена попытаться подписать Менье в январе

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» собирается возобновить свой интерес к подписанию защитника дортмундской «Боруссии» Тома Менье в январе.

По данным Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба было заинтересовано в подписании 31-летнего игрока летом, но сделка тогда не состоялась. В итоге «Барселона» подписала Эктора Бельерина на правах свободного трансфера.

В текущем сезоне бельгийский защитник сыграл в составе «Боруссии» 14 матчей во всех турнирах и отдал одну голвую передачу. Контракт Менье с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6, 5 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo

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⚽ Футбол. ЧМ
Катар
Эквадор

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Тома Менье
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
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Ведат Муричи

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П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
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Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
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Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
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Кадис

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