Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:4).

«Это был плохой день. Мы пытались больше контролировать мяч, прессинговали достаточно высоко, но после быстрого гола план перестал работать. «Барса» играла лучше и заслужила победу. Нас было не узнать, все пошло не так. Я сказал игрокам, что это моя вина. Поражение в класико причиняет боль, но надо быть спокойным. Нам очень жаль, но мы не должны устраивать драму. Надо смотреть вперед и помнить, что у нас есть преимущество в девять очков», — приводит слова Анчелотти Marca.

Мадридский клуб прервал серию без поражений в ла лиге, которая длилась 8 матчей.

После этого матча «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.