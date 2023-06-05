Анчелотти заявил, что уход Бензема из «Реала» стал для него сюрпризом
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что уход из команды форварда Карима Бензема стал для него неожиданностью.
«Его уход удивил, и это было неожиданностью для всех, вы должны это понимать. Это было решение, принятое в последнюю минуту. Вчера он нормально тренировался, а сегодня принял такое решение. У нас есть время подумать о том, что мы должны сделать. Я расстаюсь с ним, зная, что тренировал одного из лучших футболистов в мире. Он очень добрый, скромный и серьезный человек. Мы не рады его уходу, но должны уважать его решение. Он заслужил право выбора, и мы все благодарны ему за то, что он смог сделать для клуба. Это легендарно, незабываемо и навсегда останется в памяти», — приводит слова Анчелотти сайт клуба.
4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 647 матчей, забил 353 гола и отдал 165 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|38
|28
|4
|6
|70-20
|88
|
2
|Реал
|38
|24
|6
|8
|75-36
|78
|
3
|Атлетико
|38
|23
|8
|7
|70-33
|77
|
4
|Р. Сосьедад
|38
|21
|8
|9
|51-35
|71
|
5
|Вильярреал
|38
|19
|7
|12
|59-40
|64
|
6
|Бетис
|38
|17
|9
|12
|46-41
|60
|
7
|Осасуна
|38
|15
|8
|15
|37-42
|53
|
8
|Атлетик
|38
|14
|9
|15
|47-43
|51
|
9
|Мальорка
|38
|14
|8
|16
|37-43
|50
|
10
|Жирона
|38
|13
|10
|15
|58-55
|49
|
11
|Р. Вальекано
|38
|13
|10
|15
|45-53
|49
|
12
|Севилья
|38
|13
|10
|15
|47-54
|49
|
13
|Сельта
|38
|11
|10
|17
|43-53
|43
|
14
|Кадис
|38
|10
|12
|16
|30-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|10
|12
|16
|34-45
|42
|
16
|Валенсия
|38
|11
|9
|18
|42-45
|42
|
17
|Альмерия
|38
|11
|8
|19
|49-65
|41
|
18
|Вальядолид
|38
|11
|7
|20
|33-63
|40
|
19
|Эспаньол
|38
|8
|13
|17
|52-69
|37
|
20
|Эльче
|38
|5
|10
|23
|30-67
|25
|4.06
|19:30
|
Мальорка – Р. Вальекано
|3 : 0
|4.06
|19:30
|
Осасуна – Жирона
|2 : 1
|4.06
|19:30
|
Реал – Атлетик
|1 : 1
|4.06
|19:30
|
Р. Сосьедад – Севилья
|2 : 1
|4.06
|19:30
|
Вильярреал – Атлетико
|2 : 2
|4.06
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|1 : 1
|4.06
|22:00
|
Сельта – Барселона
|2 : 1
|4.06
|22:00
|
Эльче – Кадис
|1 : 1
|4.06
|22:00
|
Эспаньол – Альмерия
|3 : 3
|4.06
|22:00
|
Вальядолид – Хетафе
|0 : 0
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|23
|
|
Карим Бензема
Реал
|19
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|16
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|16
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|30
|3
|8
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|27
|3
|4
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|31
|3
|4