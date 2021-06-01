Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Защитник «Манчестер Сити» перешел в «Барселону»

10:30
Теги:

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия продолжит карьеру в «Барселоне», информирует сайт каталонцев.

20-летний футболист подписал пятилетний контракт — до конца сезона-2025/2026. При этом сумма отступных за него в случае трансфера составит 400 миллионов евро.

Гарсия является воспитанником «Барселоны». Он перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году за 1,7 миллиона евро.

Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 20 миллионов.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Сборной России бессмысленно выбирать соперника. На ЧМ слишком много сюрпризов
Кето-диета: кому она подойдет и с чего начать
Определились все участники плей-офф чемпионата мира из группы А
Норвегия спасла Канаду? Теперь для выхода в плей-офф «Кленовым листьям» хватит собственной победы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд