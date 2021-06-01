Защитник «Манчестер Сити» перешел в «Барселону»
10:30
Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия продолжит карьеру в «Барселоне», информирует сайт каталонцев.
20-летний футболист подписал пятилетний контракт — до конца сезона-2025/2026. При этом сумма отступных за него в случае трансфера составит 400 миллионов евро.
Гарсия является воспитанником «Барселоны». Он перешел в «Манчестер Сити» в 2017 году за 1,7 миллиона евро.
Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 20 миллионов.
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