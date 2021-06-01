«Реал» презентовал домашнюю форму на сезон-2021/2022

«Реал» на официальном сайте опубликовал фотографию домашнего комплекта формы на сезон-2021/22.

Основной цвет экипировки — традиционный белый с синими и оранжевыми вставками.

В прошлом сезоне «Реал» стал вторым в турнирной таблице ла лиги, проиграв лишь «Атлетико». Клуб набрал 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовал на чемпионство.