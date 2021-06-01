Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» презентовал домашнюю форму на сезон-2021/2022

11:20
«Реал» презентовал домашнюю форму на сезон-2021/2022. Фото ФК «Реал»
«Реал» презентовал домашнюю форму на сезон-2021/2022. Фото ФК «Реал»
Теги:

«Реал» на официальном сайте опубликовал фотографию домашнего комплекта формы на сезон-2021/22.

Основной цвет экипировки — традиционный белый с синими и оранжевыми вставками.

В прошлом сезоне «Реал» стал вторым в турнирной таблице ла лиги, проиграв лишь «Атлетико». Клуб набрал 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовал на чемпионство.

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

10 лет спустя. Тарасенко и Орлов снова выигрывают для Брагина
В Москве задержали скрывавшегося 18 лет убийцу
ГД приняла во II чтении законопроект о бесплатном подключении к газу
К чему снится бывший парень по соннику: толкование снов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд