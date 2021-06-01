«Реал» презентовал домашнюю форму на сезон-2021/2022
11:20
«Реал» на официальном сайте опубликовал фотографию домашнего комплекта формы на сезон-2021/22.
Основной цвет экипировки — традиционный белый с синими и оранжевыми вставками.
В прошлом сезоне «Реал» стал вторым в турнирной таблице ла лиги, проиграв лишь «Атлетико». Клуб набрал 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовал на чемпионство.
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