Защитник «Кадиса» может получить длительную дисквалификацию за расистское оскорбление

Федерация футбола Испании в среду, 7 апреля, приступит к изучению дела о предполагаемом расистском оскорблении во время матча 29-го тура примеры «Кадис» — «Валенсия» (2:1), сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, в первом тайме между защитником хозяев Калой и защитником гостей Муктаром Диакаби произошла стычка, после чего последний сообщил арбитру, что соперник назвал его «черным дерьмом». «Валенсия» в полном составе ушла в раздевалку, но затем команда вернулась на поле и продолжила матч.

Если вина Калы будет доказана, согласно действующему дисциплинарному кодексу, испанец может быть наказан временным отстранением от одного месяца до двух лет или получит дисквалификацию от четырех игр. Ему также грозит штраф в размере от 6 001 до 18 тысяч евро.