Куман заявил, что хотел бы сохранить Дембеле в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что хотел бы сохранить в команде нападающего Усмана Дембеле.

Гол 23-летнего французского форварда принес каталонцам победу в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (1:0).

«Дембеле — важный игрок для «Барселоны». Он доказал это своей игрой здесь и, прежде всего, голом, который принес нам три очка. Усман добился значительного прогресса в этом сезоне. Физически он стал значительно сильнее. Думаю, это ключ к его сильным качествам и способности стабильно проводить так много матчей. Если бы это зависело от меня, я бы хотел, чтобы Усман остался в клубе», — цитирует Кумана Goal.com.

Напомним, текущее соглашение с французским вингером рассчитано до конца следующего сезона.

Летом 2020 года 23-летний форвард контактировал с «Ливерпулем» и «Ювентусом», игроком также интересовался «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне вингер провел 36 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 4 результативные передачи. До переезда в Испанию Дембеле выступал за «Ренн» и дортмундскую «Боруссию».