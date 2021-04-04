Французский защитник гвинейского происхождения Муктар Дьякаби уговорил партнеров по «Валенсии» продолжить матч 29-го тура чемпионата Испании против «Кадиса».

Встреча была прервана на 36-й минуте после того, как защитник «Кадиса» Хуан Кала что-то сказал Дьякаби. Последний стал разговаривать с рефери, после чего ушел с поля. Партнеры по команде последовали за ним.

По предварительной информации, Кала назвал Дьякаби «черным дерьмом».

Затем с поля ушли и игроки «Кадиса». Через некоторое время команды вернулись на поле, а матч был продолжен.

Как пишет Marca, Дьякаби попросил своих товарищей по команде вернуться на поле. Сам футболист был заменен, вместо него вышел Уго Гильямон.