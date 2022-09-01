Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:39

«Барса» хочет избавиться от Альбы ради снижения ведомости зарплат, но защитник откажется от аренды в «Интер»

Защитник «Барселоны» Альба не хочет соглашаться на аренду в «Интер»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Барселоны» Жорди Альба не хочет соглашаться на аренду в «Интер», несмотря на договоренность между клубами, сообщает Marca.

По информации источника, у каталонцев большие проблемы с зарплатной ведомостью, и клубу необходимо снизить ее, чтобы подписать новых игроков. Наиболее крупные контракты у капитанов сине-гранатовых, и 33-летний испанец входит в их число.

Отмечается, что «Барса» пыталась договориться с защитником о снижении зарплаты, но переговоры прошли неудачно. Поэтому до 2024 года каталонскому клубу придется выплачивать ему крупную зарплату.

В связи с этим «блауграна» решила найти для Альбы новый клуб и договорилась с «Интером» о его аренде. В последние дни клубы контактировали по этому вопросу и согласовали вариант, при котором «Барселона» продолжит платить игроку 60 процентов от зарплаты. Но футболист не намерен соглашаться на аренду в миланский клуб.

При этом роль Альбы в команде изменилась. Если в прошедшем сезоне защитник практически в каждом матче выходил в стартовом составе, то теперь большинство встреч будет проводить на скамейке запасных, так как Алекс Бальде хорошо себя проявил.

Также, вероятно, в четверг, 1 сентября, защитник «Челси» Маркос Алонсо подпишет контракт с каталонским клубом. Это означает, что конкуренция за место на левом фланге обороны будет очень высокой и Альба в большинстве игр будет оставаться в запасе. Несмотря на это, он не хочет уходить из «Барселоны».

Переговоры по поводу возможного перехода Альбы продолжатся. Ситуация еще может измениться.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/08/31/630fd520e2704e086c8b457f.html
Жорди Альба
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
серия А
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Севастьянова опубликовала фото в коротком платье с глубоким декольте
Как сэкономить бензин и не пожалеть об этом: десять советов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вооруженные грабители попытались проникнуть в дом Карвахаля. Защитник «Реала» обратился в полицию
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 9-3 9
2
 Бетис 3 3 0 0 6-1 9
3
 Барселона 3 2 1 0 8-1 7
4
 Атлетик 3 2 1 0 5-0 7
5
 Вильярреал 3 2 1 0 5-0 7
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-2 6
7
 Атлетико 3 2 0 1 4-2 6
8
 Р. Сосьедад 3 2 0 1 3-4 6
9
 Мальорка 3 1 1 1 3-2 4
10
 Альмерия 3 1 1 1 4-4 4
11
 Сельта 3 1 1 1 4-6 4
12
 Р. Вальекано 3 1 1 1 2-2 4
13
 Валенсия 3 1 0 2 1-2 3
14
 Жирона 3 1 0 2 3-3 3
15
 Севилья 3 0 1 2 3-5 1
16
 Вальядолид 3 0 1 2 1-8 1
17
 Эспаньол 3 0 1 2 3-7 1
18
 Эльче 3 0 1 2 1-5 1
19
 Хетафе 3 0 1 2 1-6 1
20
 Кадис 3 0 0 3 0-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.09 22:00
Сельта – Кадис
 - : -
3.09 15:00
Мальорка – Жирона
 - : -
3.09 17:15
Реал – Бетис
 - : -
3.09 19:30
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
3.09 22:00
Севилья – Барселона
 - : -
4.09 15:00
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 - : -
4.09 19:30
Вильярреал – Эльче
 - : -
4.09 22:00
Валенсия – Хетафе
 - : -
5.09 22:00
Вальядолид – Альмерия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 3
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 2
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 2 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 2 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости