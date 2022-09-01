«Барса» хочет избавиться от Альбы ради снижения ведомости зарплат, но защитник откажется от аренды в «Интер»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба не хочет соглашаться на аренду в «Интер», несмотря на договоренность между клубами, сообщает Marca.

По информации источника, у каталонцев большие проблемы с зарплатной ведомостью, и клубу необходимо снизить ее, чтобы подписать новых игроков. Наиболее крупные контракты у капитанов сине-гранатовых, и 33-летний испанец входит в их число.

Отмечается, что «Барса» пыталась договориться с защитником о снижении зарплаты, но переговоры прошли неудачно. Поэтому до 2024 года каталонскому клубу придется выплачивать ему крупную зарплату.

В связи с этим «блауграна» решила найти для Альбы новый клуб и договорилась с «Интером» о его аренде. В последние дни клубы контактировали по этому вопросу и согласовали вариант, при котором «Барселона» продолжит платить игроку 60 процентов от зарплаты. Но футболист не намерен соглашаться на аренду в миланский клуб.

При этом роль Альбы в команде изменилась. Если в прошедшем сезоне защитник практически в каждом матче выходил в стартовом составе, то теперь большинство встреч будет проводить на скамейке запасных, так как Алекс Бальде хорошо себя проявил.

Также, вероятно, в четверг, 1 сентября, защитник «Челси» Маркос Алонсо подпишет контракт с каталонским клубом. Это означает, что конкуренция за место на левом фланге обороны будет очень высокой и Альба в большинстве игр будет оставаться в запасе. Несмотря на это, он не хочет уходить из «Барселоны».

Переговоры по поводу возможного перехода Альбы продолжатся. Ситуация еще может измениться.