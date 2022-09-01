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Сегодня, 17:22

«Барселона» объявила о расторжении контракта с Брэйтуэйтом

Руслан Минаев
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«Барселона» объявила о расторжении контракта с нападающим Мартином Брэйтуэйтом. Соглашение 31-летнего датчанина с клубом действовало до 2024 года.

Ранее сообщалось, что форвард перейдет в «Эспаньол».

Брэйтуэйт перешел в «Барсу» в 2020 году и провел за каталонцев 58 матчей, в которых забил 10 голов.

ФК Барселона
ФК Эспаньол
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 Реал 3 3 0 0 9-3 9
2
 Бетис 3 3 0 0 6-1 9
3
 Барселона 3 2 1 0 8-1 7
4
 Атлетик 3 2 1 0 5-0 7
5
 Вильярреал 3 2 1 0 5-0 7
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-2 6
7
 Атлетико 3 2 0 1 4-2 6
8
 Р. Сосьедад 3 2 0 1 3-4 6
9
 Мальорка 3 1 1 1 3-2 4
10
 Альмерия 3 1 1 1 4-4 4
11
 Сельта 3 1 1 1 4-6 4
12
 Р. Вальекано 3 1 1 1 2-2 4
13
 Валенсия 3 1 0 2 1-2 3
14
 Жирона 3 1 0 2 3-3 3
15
 Севилья 3 0 1 2 3-5 1
16
 Вальядолид 3 0 1 2 1-8 1
17
 Эспаньол 3 0 1 2 3-7 1
18
 Эльче 3 0 1 2 1-5 1
19
 Хетафе 3 0 1 2 1-6 1
20
 Кадис 3 0 0 3 0-7 0
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38 тур
2.09 22:00
Сельта – Кадис
 - : -
3.09 15:00
Мальорка – Жирона
 - : -
3.09 17:15
Реал – Бетис
 - : -
3.09 19:30
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
3.09 22:00
Севилья – Барселона
 - : -
4.09 15:00
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 - : -
4.09 19:30
Вильярреал – Эльче
 - : -
4.09 22:00
Валенсия – Хетафе
 - : -
5.09 22:00
Вальядолид – Альмерия
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 3
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 2
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 2 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 2 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 3 1 1
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