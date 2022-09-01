«Барселона» объявила о расторжении контракта с Брэйтуэйтом
«Барселона» объявила о расторжении контракта с нападающим Мартином Брэйтуэйтом. Соглашение 31-летнего датчанина с клубом действовало до 2024 года.
Ранее сообщалось, что форвард перейдет в «Эспаньол».
Брэйтуэйт перешел в «Барсу» в 2020 году и провел за каталонцев 58 матчей, в которых забил 10 голов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|9-3
|9
|
2
|Бетис
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|
4
|Атлетик
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|
5
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|
6
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|
7
|Атлетико
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|
8
|Р. Сосьедад
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|
9
|Мальорка
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|
10
|Альмерия
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
11
|Сельта
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|
12
|Р. Вальекано
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
13
|Валенсия
|3
|1
|0
|2
|1-2
|3
|
14
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|
15
|Севилья
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Вальядолид
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|
17
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|
18
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|
19
|Хетафе
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
|
20
|Кадис
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.09
|22:00
|
Сельта – Кадис
|- : -
|3.09
|15:00
|
Мальорка – Жирона
|- : -
|3.09
|17:15
|
Реал – Бетис
|- : -
|3.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|3.09
|22:00
|
Севилья – Барселона
|- : -
|4.09
|15:00
|
Осасуна – Р. Вальекано
|- : -
|4.09
|17:15
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
|4.09
|19:30
|
Вильярреал – Эльче
|- : -
|4.09
|22:00
|
Валенсия – Хетафе
|- : -
|5.09
|22:00
|
Вальядолид – Альмерия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|4
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|4
|
|
Яго Аспас
Сельта
|3
|П
|
|
Жоау Феликс
Атлетико
|3
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|2
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабрисио Анхилери
Хетафе
|2
|1
|1
|
|
Эрай Джемерт
Валенсия
|2
|1
|1
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|3
|1
|1
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