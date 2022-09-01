«Барселона» объявила о расторжении контракта с Брэйтуэйтом

«Барселона» объявила о расторжении контракта с нападающим Мартином Брэйтуэйтом. Соглашение 31-летнего датчанина с клубом действовало до 2024 года.

Ранее сообщалось, что форвард перейдет в «Эспаньол».

Брэйтуэйт перешел в «Барсу» в 2020 году и провел за каталонцев 58 матчей, в которых забил 10 голов.