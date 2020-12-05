Защитник «Барселоны» Дест надеется, что Месси не уйдет из команды летом

Защитник «Барселоны» Серджино Дест отреагировал на слухи об уходе нападающего команды Лионеля Месси летом 2021 года.

— Я слышал о его возможном уходе, но не знаю, что из этого — правда, а что — нет, — приводит Goal слова Деста. — Надеюсь, мы поиграем вместе еще один год. Все хотят, чтобы Месси остался, но решать ему.

Контракт Месси с «Барселоной» действует до конца июня 2021 года. Ранее сообщалось, что в 33-летнем аргентинце заинтересованы «Манчестер Сити» и «ПСЖ».