Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Защитник «Барселоны» Дест надеется, что Месси не уйдет из команды летом

12:47
Теги:

Защитник «Барселоны» Серджино Дест отреагировал на слухи об уходе нападающего команды Лионеля Месси летом 2021 года.

— Я слышал о его возможном уходе, но не знаю, что из этого — правда, а что — нет, — приводит Goal слова Деста. — Надеюсь, мы поиграем вместе еще один год. Все хотят, чтобы Месси остался, но решать ему.

Контракт Месси с «Барселоной» действует до конца июня 2021 года. Ранее сообщалось, что в 33-летнем аргентинце заинтересованы «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир