Защитник «Барселоны» Дест надеется, что Месси не уйдет из команды летом
Защитник «Барселоны» Серджино Дест отреагировал на слухи об уходе нападающего команды Лионеля Месси летом 2021 года.
— Я слышал о его возможном уходе, но не знаю, что из этого — правда, а что — нет, — приводит Goal слова Деста. — Надеюсь, мы поиграем вместе еще один год. Все хотят, чтобы Месси остался, но решать ему.
Контракт Месси с «Барселоной» действует до конца июня 2021 года. Ранее сообщалось, что в 33-летнем аргентинце заинтересованы «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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