Защитник «Барселоны» Араухо не ведет переговоры с «Баварией»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо не перейдет в «Баварию», сообщает журналист Матео Моретто.

По информации источника, игрок не ведет переговоры с мюнхенским клубом.

В текущем сезоне 25-летний Араухо провел 33 матча, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро. Контракт уругвайца с сине-гранатовыми рассчитан до конца июня 2026 года.

Защитник выступает за «Барселону» с октября 2020 года.