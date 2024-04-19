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Чемпионат Испании, 32-й тур: расписание и результаты матчей

Опубликовано расписание 32-го тура чемпионата Испании сезона 2023/2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антуан Гризманн (ФК «Атлетико»).
Фото AFP

Матчи 32-го тура ла лиги сезона-2023/24 состоятся с 19 по 22 апреля. Стартует тур с противостояния «Атлетик» — «Гранада» в пятницу, 19 апреля. За четыре игровых дня будет проведено 10 встреч. Следить за ключевыми событиями игр чемпионата Испании можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

Чемпионат Испании: расписание и результаты матчей 32-го тура

19 апреля. 22:00. «Атлетик» — «Гранада»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
19 апр, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Гранада

20 апреля. 15:00. «Сельта» — «Лас-Пальмас»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
20 апр, 15:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
Лас-Пальмас

20 апреля. 17:15. «Райо Вальекано» — «Осасуна»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
20 апр, 17:15. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Осасуна

20 апреля. 19:30. «Валенсия» — «Бетис»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
20 апр, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Бетис

20 апреля. 22:00. «Жирона» — «Кадис»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
20 апр, 22:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Кадис

21 апреля. 15:00. «Хетафе» — «Реал Сосьедад»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 15:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Реал Сосьедад

21 апреля. 17:15. «Альмерия» — «Вильярреал»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 17:15. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Вильярреал

21 апреля. 19:30. «Алавес» — «Атлетико»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 19:30. Mendizorrotza (Витория)
Алавес
Атлетико

21 апреля. 22:00. «Реал Мадрид» — «Барселона»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
21 апр, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Барселона

22 апреля. 22:00. «Севилья» — «Мальорка»

Испания. Ла Лига. 32-й тур
22 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Мальорка

Время начала — московское.

Чемпионат Испании: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Барселона
ФК Кадис
ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
ФК Севилья
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 31 20 5 6 63-39 65
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 31 16 9 6 51-29 57
6
 Р. Сосьедад 31 13 11 7 45-33 50
7
 Валенсия 31 13 8 10 34-32 47
8
 Бетис 31 11 12 8 38-37 45
9
 Вильярреал 31 10 9 12 49-54 39
10
 Хетафе 31 9 12 10 37-43 39
11
 Осасуна 31 11 6 14 36-44 39
12
 Лас-Пальмас 31 10 7 14 29-35 37
13
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
14
 Алавес 31 8 8 15 26-38 32
15
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
16
 Р. Вальекано 31 6 13 12 25-38 31
17
 Сельта 31 6 10 15 33-46 28
18
 Кадис 31 4 13 14 21-41 25
19
 Гранада 31 3 8 20 32-60 17
20
 Альмерия 31 1 11 19 30-62 14
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 22:00
Атлетик – Гранада
 - : -
20.04 15:00
Сельта – Лас-Пальмас
 - : -
20.04 17:15
Р. Вальекано – Осасуна
 - : -
20.04 19:30
Валенсия – Бетис
 - : -
20.04 22:00
Жирона – Кадис
 - : -
21.04 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
21.04 17:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
21.04 19:30
Алавес – Атлетико
 - : -
21.04 22:00
Реал – Барселона
 - : -
22.04 22:00
Севилья – Мальорка
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 17
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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