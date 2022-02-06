Защитник Араухо не хочет покидать «Барселону»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо дал понять своему агенту, что не намерен менять клуб в ближайшей перспективе, сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

Представители 22-летнего уругвайца получили предложения от нескольких клубов. Но сам игрок хотел бы остаться в «Барсе».

Напомним, «Барселона» предлагает Араухо зарплату в размере около трех миллионов евро в год. Если игрок не согласится на эти условия, каталонцы будет вынуждены продать его летом.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 24 матчах за «Барселону» и забил два мяча. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.