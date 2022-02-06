«Атлетико» ведет переговоры по продлению контракта с защитником Фелипе
«Атлетико» намерен продлить контракт с защитником Фелипе, сообщает журналист Николо Скира.
Мадридский клуб вступил в переговоры с 32-летним бразильцем и предлагает ему соглашение до конца июня 2024 года.
#AtleticoMadrid are working to extend #Felipe's contract, which expires in June. Offered a renewal until 2024. #transfers— Nicol? Schira (@NicoSchira) February 6, 2022
Фелипе выступает за «Атлетико» с июля 2019 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.
В этом сезоне защитник провел 20 матчей за команду из Мадрида, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|22
|15
|5
|2
|47-20
|50
|
2
|Севилья
|23
|13
|8
|2
|34-16
|47
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|
5
|Барселона
|21
|9
|8
|4
|32-23
|35
|
6
|Р. Сосьедад
|21
|9
|7
|5
|22-21
|34
|
7
|Вильярреал
|22
|8
|8
|6
|36-23
|32
|
8
|Атлетик
|22
|7
|10
|5
|21-17
|31
|
9
|Р. Вальекано
|22
|9
|4
|9
|27-24
|31
|
10
|Сельта
|23
|8
|6
|9
|28-25
|30
|
11
|Валенсия
|22
|7
|8
|7
|35-36
|29
|
12
|Осасуна
|23
|7
|8
|8
|22-27
|29
|
13
|Эспаньол
|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
14
|Эльче
|23
|6
|8
|9
|26-31
|26
|
15
|Хетафе
|23
|6
|7
|10
|20-23
|25
|
16
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|
17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|
18
|Кадис
|23
|3
|9
|11
|20-38
|18
|
19
|Алавес
|23
|4
|5
|14
|17-38
|17
|
20
|Леванте
|22
|1
|8
|13
|21-46
|11
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.02
|23:00
|
Хетафе – Леванте
|3 : 0
|5.02
|16:00
|
Эльче – Алавес
|3 : 1
|5.02
|18:15
|
Мальорка – Кадис
|2 : 1
|5.02
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|2 : 0
|5.02
|23:00
|
Осасуна – Севилья
|0 : 0
|6.02
|16:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|6.02
|18:15
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|6.02
|20:30
|
Бетис – Вильярреал
|- : -
|6.02
|23:00
|
Реал – Гранада
|- : -
|7.02
|23:00
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|17
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6
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