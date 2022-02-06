«Атлетико» ведет переговоры по продлению контракта с защитником Фелипе

«Атлетико» намерен продлить контракт с защитником Фелипе, сообщает журналист Николо Скира.

Мадридский клуб вступил в переговоры с 32-летним бразильцем и предлагает ему соглашение до конца июня 2024 года.

#AtleticoMadrid are working to extend #Felipe's contract, which expires in June. Offered a renewal until 2024. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) February 6, 2022

Фелипе выступает за «Атлетико» с июля 2019 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

В этом сезоне защитник провел 20 матчей за команду из Мадрида, на его счету 2 гола и 1 результативная передача.