Защитник «Альмерии» Пубиль прокомментировал упущенную победу в матче с «Реалом»

Защитник «Альмерии» Марк Пубиль отреагировал на упущенную победу в матче 21-го тура ла лиги с «Реалом» (2:3)

«Я думаю, что кто-то не позволил нам сегодня победить здесь, на «Бернабеу», — приводит слова Пубиля DAZN.

Мадридцы пропустили два гола в первом тайме. У гостей отличились Ларжи Рамазани и Эдгар Гонсалес. Мадридцы забили победный гол на 90+9-й минуте.