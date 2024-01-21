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Защитник «Альмерии» Пубиль прокомментировал упущенную победу в матче с «Реалом»

Виктория Кравченко
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Защитник «Альмерии» Марк Пубиль отреагировал на упущенную победу в матче 21-го тура ла лиги с «Реалом» (2:3)

«Я думаю, что кто-то не позволил нам сегодня победить здесь, на «Бернабеу», — приводит слова Пубиля DAZN.

Мадридцы пропустили два гола в первом тайме. У гостей отличились Ларжи Рамазани и Эдгар Гонсалес. Мадридцы забили победный гол на 90+9-й минуте.

После 21 тура «Реал» набрал 51 очко и возглавил турнирную таблицу ла лиги. «Альмерия» (6) идет на последнем 20-м месте.
ФК Альмерия
ФК Реал
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1
 Реал 20 16 3 1 43-13 51
2
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 21 12 5 4 38-21 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 21 9 8 4 32-21 35
7
 Валенсия 21 9 5 7 27-24 32
8
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
9
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
10
 Хетафе 20 6 8 6 26-28 26
11
 Осасуна 20 7 4 9 25-31 25
12
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
13
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 21 3 8 10 21-31 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
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 Альмерия 21 0 6 15 21-46 6
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