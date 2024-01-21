Защитник «Альмерии» Пубиль прокомментировал упущенную победу в матче с «Реалом»
Защитник «Альмерии» Марк Пубиль отреагировал на упущенную победу в матче 21-го тура ла лиги с «Реалом» (2:3)
«Я думаю, что кто-то не позволил нам сегодня победить здесь, на «Бернабеу», — приводит слова Пубиля DAZN.
Мадридцы пропустили два гола в первом тайме. У гостей отличились Ларжи Рамазани и Эдгар Гонсалес. Мадридцы забили победный гол на 90+9-й минуте.
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|
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|
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|10
|19-27
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|
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|5
|5
|11
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|
15
|Мальорка
|21
|3
|11
|7
|19-25
|20
|
16
|Сельта
|21
|3
|8
|10
|21-31
|17
|
17
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
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|Кадис
|21
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|
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|Гранада
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|
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|19.01
|23:00
|
Алавес – Кадис
|1 : 0
|20.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|0 : 2
|20.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|1 : 1
|20.01
|20:30
|
Валенсия – Атлетик
|1 : 0
|20.01
|23:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|0 : 1
|21.01
|16:00
|
Осасуна – Хетафе
|3 : 2
|21.01
|18:15
|
Реал – Альмерия
|3 : 2
|21.01
|20:30
|
Бетис – Барселона
|- : -
|21.01
|23:00
|
Жирона – Севилья
|- : -
|22.01
|23:00
|
Гранада – Атлетико
|- : -
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|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
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Борха Майораль
Хетафе
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
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|П
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|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|
|
Тони Кроос
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Рафинья
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|И
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|Ж
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|
Чими Авила
Осасуна
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|3
|
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Фернандес Иглесиас Начо
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|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
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