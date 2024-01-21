Хавбек «Альмерии» Мелеро — о поражении от «Реала»: «Чувствую, что нас ограбили»

Полузащитник «Альмерии» Гонсало Мелеро поделился мнением о поражении в матче 21-го тура ла лиги против «Реала» (2:3).

«Я чувствую, что нас ограбили», — цитирует Мелеро журналист Фабрицио Романо.

Мадридцы пропустили два гола в первом тайме. У гостей отличились Ларжи Рамазани и Эдгар Гонсалес. Мадридцы забили победный гол на 90+9-й минуте.

После 21 тура «Реал» набрал 51 очко и возглавил турнирную таблицу ла лиги. «Альмерия» (6) идет на последнем 20-м месте.

После 21 тура «Реал» набрал 51 очко и возглавил турнирную таблицу ла лиги. «Альмерия» (6) идет на последнем 20-м месте.