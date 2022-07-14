«Барселона» надеется продать де Йонга в «Манчестер Юнайтед» до конца недели

«Барселона» надеется продать полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед» до конца недели, сообщает CCMA.

По информации источника, 25-летний нидерландец может не полететь с сине-гранатовыми в предсезонное турне по США.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер полузащитника за 85 миллионов евро.

В прошедшем сезоне де Йонг забил четыре мяча и отдал пять результативных передач в 45 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.