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«Атлетико» на выезде проиграл «Зальцбургу»

01:16
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«Зальцбург» в товарищеском матче обыграл «Атлетико» (1:0).

Игра состоялась на домашней арене австрийского клуба. Единственный мяч на 34-й минуте забил Карим Адейми.

Товарищеский матч

«Зальцбург» (Австрия) — «Атлетико» (Испания) — 1:0 (1:0)

Гол: Адейми, 34

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Евгений Петров все материалы автора

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