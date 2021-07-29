«Атлетико» на выезде проиграл «Зальцбургу»
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«Зальцбург» в товарищеском матче обыграл «Атлетико» (1:0).
Игра состоялась на домашней арене австрийского клуба. Единственный мяч на 34-й минуте забил Карим Адейми.
Товарищеский матч
«Зальцбург» (Австрия) — «Атлетико» (Испания) — 1:0 (1:0)
Гол: Адейми, 34
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