Де Пауль рассказал, как его приняли в «Атлетико»

Полузащитник Родриго Де Пауль высказался о переходе в «Атлетико» и рассказал, как его приняли в клубе.

«Это огромный клуб, но благодаря людям, работающем в нем, ты чувствуешь себя частью семьи.

Это была моя мечта, одна из нескольких, и вот она исполнилась. Я в команде и хочу продолжать писать историю этого прекрасного клуба, открывшего для меня двери.

Партнеры хорошо меня приняли, я счастлив и стараюсь адаптироваться, уловить ритм жизни команды. И потрясает то, что в команде один из лучших тренеров мира. Его карьера, его достижения тому доказательство. Разумеется, мне предстоит многое узнать у него, это мотивирует.

У нас похожие взгляды на футбол. Конкуренция в команде нам всем поможет, а я здесь именно для того, чтобы команде помочь», — приводит слова Де Пауля Mundo Deportivo.

12 июля «Атлетико» объявил о переходе Де Пауля из «Удинезе». Контракт рассчитан на пять лет.

В сезоне-2020/21 27-летний аргентинец провел 38 матчей за «Удинезе» во всех турнирах и забил девять мячей при 11 голевых передачах.