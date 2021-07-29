Карвахаль подписал с «Реалом» новый контракт

Защитник «Реала» Дани Карвахаль подписал с клубом новый четырех летний контракт — до июня 2025 года, информирует сайт мадридцев.

В сезоне-2020/21 29-летний испанец провел 15 матчей за «Реал», на его счету 4 результативных передачи. Футболист пропустил более половины сезона из-за травм.

Карвахаль — воспитанник «Реала» и с 10 лет играет за «Королевский клуб». С 2013 года он выступает за первую команду. Лишь один год он провел в другом клубе, играя с «Байер» в сезоне-2012/13.

Всего за «Реал» Карвахаль провел 196 матчей и забил 4 гола.