Карвахаль подписал с «Реалом» новый контракт
14:45
Защитник «Реала» Дани Карвахаль подписал с клубом новый четырех летний контракт — до июня 2025 года, информирует сайт мадридцев.
В сезоне-2020/21 29-летний испанец провел 15 матчей за «Реал», на его счету 4 результативных передачи. Футболист пропустил более половины сезона из-за травм.
Карвахаль — воспитанник «Реала» и с 10 лет играет за «Королевский клуб». С 2013 года он выступает за первую команду. Лишь один год он провел в другом клубе, играя с «Байер» в сезоне-2012/13.
Всего за «Реал» Карвахаль провел 196 матчей и забил 4 гола.
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