"Ювентус" и "Наполи" поборются за Хамеса Родригеса

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес может продолжить карьеру в серии А.

По информации Marca, в трансфере 27-летнего колумбийца заинтересованы "Ювентус" и "Наполи". "Реал" намерен продать игрока в Англию, однако самого игрока не устраивает этот вариант. Мадридцы в грядущее трансферное окно планируют выручить за счет продажи футболистов 300 миллионов евро. Трансфер Хамеса оценивается в 70 миллионов.

Прошедший сезон Родригес провёл в аренде в "Баварии" и стал чемпионом страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка Германии. В 28 матчах на его счету 7 голов и 6 результативных передач.