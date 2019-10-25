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Йович бросил маму 7-месячного ребенка ради модели

18:06
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Нападающий «Реала» Лука Йович бросил свою девушку — маму 7-месячного ребенка — ради сербской модели Софии Милошевич, сообщает The Sun. 21-летний игрок был в отношениях с Анджелой Маниташевич, которая недавно родила ему сына Давида.

Сообщается, что модель Милошевич обратила внимание на Йовича, когда услышала о его трансфере в «Реал» за 56 миллионов фунтов стерлингов. Ранее она встречалась с хавбеком Адемом Ляичем, защитником Душко Тошичем и даже нападающим Анте Ребичем.

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