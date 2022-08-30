Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:32

Янузай может продолжить карьеру в «Севилье»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-нападающий «Реал Сосьедад» Аднан Янузай может остаться в Испании. У игрока есть предложение от «Севильи», сообщает Marca.

27-летний Янузай — воспитанник «Андерлехта». В 16-летнем возрасте он перебрался в академию «Манчестер Юнайтед» и выступал за команду до 2017 года. В Англии Аднан выиграл три трофея на взрослом уровне, включая чемпионство в 2013-м.

С 2017 по 2022 год Янузай был футболистом «Реала Сосьедад».

В прошлом сезоне бельгиец забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за команду из Сан-Себастьяна.

ФК Реал Сосьедад
ФК Севилья
Аднан Янузай
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мбаппе встречается с трансгендером. Модель старше футболиста на 9 лет
Что будет, есть пить по 100 граммов водки каждый день?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Одриосола может вернуться в «Реал Сосьедад»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 9-3 9
2
 Бетис 3 3 0 0 6-1 9
3
 Барселона 3 2 1 0 8-1 7
4
 Атлетик 3 2 1 0 5-0 7
5
 Вильярреал 3 2 1 0 5-0 7
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-2 6
7
 Атлетико 3 2 0 1 4-2 6
8
 Р. Сосьедад 3 2 0 1 3-4 6
9
 Мальорка 3 1 1 1 3-2 4
10
 Альмерия 3 1 1 1 4-4 4
11
 Сельта 3 1 1 1 4-6 4
12
 Р. Вальекано 3 1 1 1 2-2 4
13
 Валенсия 3 1 0 2 1-2 3
14
 Жирона 3 1 0 2 3-3 3
15
 Севилья 3 0 1 2 3-5 1
16
 Вальядолид 3 0 1 2 1-8 1
17
 Эспаньол 3 0 1 2 3-7 1
18
 Эльче 3 0 1 2 1-5 1
19
 Хетафе 3 0 1 2 1-6 1
20
 Кадис 3 0 0 3 0-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.09 22:00
Сельта – Кадис
 - : -
3.09 15:00
Мальорка – Жирона
 - : -
3.09 17:15
Реал – Бетис
 - : -
3.09 19:30
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
3.09 22:00
Севилья – Барселона
 - : -
4.09 15:00
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 - : -
4.09 19:30
Вильярреал – Эльче
 - : -
4.09 22:00
Валенсия – Хетафе
 - : -
5.09 22:00
Вальядолид – Альмерия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 3
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 2
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 2 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 2 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости