Янузай может продолжить карьеру в «Севилье»

Экс-нападающий «Реал Сосьедад» Аднан Янузай может остаться в Испании. У игрока есть предложение от «Севильи», сообщает Marca.

27-летний Янузай — воспитанник «Андерлехта». В 16-летнем возрасте он перебрался в академию «Манчестер Юнайтед» и выступал за команду до 2017 года. В Англии Аднан выиграл три трофея на взрослом уровне, включая чемпионство в 2013-м.

С 2017 по 2022 год Янузай был футболистом «Реала Сосьедад».

В прошлом сезоне бельгиец забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 44 матчах за команду из Сан-Себастьяна.