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Сегодня, 23:18

«Барселона» договорилась об условиях расторжения контракта с нападающим Брейтуэйтом

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Мартин Брейтуэйт покинет испанский клуб. Стороны договорились об условиях расторжения контракта, сообщает Sport.es.

«Барселона» выплатит игроку зарплату только за один год, и 31-летний датчанин покинет клуб, хотя его контракт с каталонцами рассчитан до 2024-го.

Окончательное расставание должно быть оформлено в ближайшее время.

Брейтуэйт стал футболистом «Барселоны» в феврале 2020 года. С тех пор в 57 матчах во всех турнирах нападающий забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

После назначения Хави на пост главного тренера каталонцев Брейтуэйт провел на поле всего 22 минуты в составе «Барсы»: 10 — в ла лиге и 12 — в Кубке Испании.

ФК Барселона
Мартин Брейтуэйт
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