Одриосола может вернуться в «Реал Сосьедад»

Защитник Альваро Одриосола намерен уйти из «Реала» до закрытия трансферного окна. 26-летний испанец может подписать контракт с клубом «Реал Сосьедад», сообщает AS.

Футболист является воспитанником баскской команды и выступал за нее до перехода в стан сливочных — летом 2018 года.

Ранее появилась информация, что «Реал» готов расстаться с игроком за 20 миллионов евро. Его контракт с мадридцами рассчитан до 2024 года.

Прошлый сезон Одриосола на правах аренды провел в «Фиорентине». Он сыграл 27 матчей во всех турнирах за «фиалок», записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.