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Сегодня, 18:54

Одриосола может вернуться в «Реал Сосьедад»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Альваро Одриосола намерен уйти из «Реала» до закрытия трансферного окна. 26-летний испанец может подписать контракт с клубом «Реал Сосьедад», сообщает AS.

Футболист является воспитанником баскской команды и выступал за нее до перехода в стан сливочных — летом 2018 года.

Ранее появилась информация, что «Реал» готов расстаться с игроком за 20 миллионов евро. Его контракт с мадридцами рассчитан до 2024 года.

Прошлый сезон Одриосола на правах аренды провел в «Фиорентине». Он сыграл 27 матчей во всех турнирах за «фиалок», записав на свой счет 1 гол и 1 результативную передачу.

ФК Реал
ФК Реал Сосьедад
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 Реал 3 3 0 0 9-3 9
2
 Бетис 3 3 0 0 6-1 9
3
 Барселона 3 2 1 0 8-1 7
4
 Атлетик 3 2 1 0 5-0 7
5
 Вильярреал 3 2 1 0 5-0 7
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-2 6
7
 Атлетико 3 2 0 1 4-2 6
8
 Р. Сосьедад 3 2 0 1 3-4 6
9
 Мальорка 3 1 1 1 3-2 4
10
 Альмерия 3 1 1 1 4-4 4
11
 Сельта 3 1 1 1 4-6 4
12
 Р. Вальекано 3 1 1 1 2-2 4
13
 Валенсия 3 1 0 2 1-2 3
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 Жирона 3 1 0 2 3-3 3
15
 Севилья 3 0 1 2 3-5 1
16
 Вальядолид 3 0 1 2 1-8 1
17
 Эспаньол 3 0 1 2 3-7 1
18
 Эльче 3 0 1 2 1-5 1
19
 Хетафе 3 0 1 2 1-6 1
20
 Кадис 3 0 0 3 0-7 0
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38 тур
2.09 22:00
Сельта – Кадис
 - : -
3.09 15:00
Мальорка – Жирона
 - : -
3.09 17:15
Реал – Бетис
 - : -
3.09 19:30
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
3.09 22:00
Севилья – Барселона
 - : -
4.09 15:00
Осасуна – Р. Вальекано
 - : -
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 - : -
4.09 19:30
Вильярреал – Эльче
 - : -
4.09 22:00
Валенсия – Хетафе
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5.09 22:00
Вальядолид – Альмерия
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 4
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 3
П
Жоау Феликс

Жоау Феликс

Атлетико

 3
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 2
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 2
И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 2 1 1
Эрай Джемерт

Эрай Джемерт

Валенсия

 2 1 1
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 3 1 1
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