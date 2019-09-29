Ян Облак: «Шансов не было ни у нас, ни у «Реала»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак подвел итоги матча 7-го тура чемпионата Испании с «Реалом» (0:0).

— Изначально мы хотели победить, но в итоге шансов не было ни у нас, ни у «Реала», — цитирует Облака OK Diario. — Ничья — абсолютно закономерный исход. У нас не пошла игра, и нам обидно из-за этого, ведь сегодня собрался полный стадион. Фанаты были великолепны, возможно, именно они были лучшими в этот вечер. Нам же, очевидно, необходимо прогрессировать.

Облак в текущем чемпионате провел 7 матчей. Его команда с 14 очками занимает 3 место в чемпионате Испании.