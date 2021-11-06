«Барселона» намерена подписать трех новичков зимой
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в эфире Onze подтвердил, что клуб работает над зимним трансферным окном. Каталонцы намерены приобрести троих игроков.
На данный момент «Барселона» идет на 11-м месте в чемпионате Испании. После 11 матчей команда имеет в активе 16 очков.
На этой неделе было объявлено о назначении на пост главного тренера экс-полузащитника команды Хави, который ранее работал в «Аль-Садде».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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