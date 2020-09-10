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Новости   //    Футбол   //    Испания

Выборы президента «Барселоны» пройдут в конце марта

21:51
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Выборы президента «Барселоны» состоятся 20 и 21 марта 2021 года. При этом они будут проходить в различных местах. Также будет возможность проголосовать по почте, информирует сайт клуба.

Выборы будут организованы таким образом, связан с рекомендациями по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, что действующий президент «Барсы» Жозеп Бартомеу не примет участия в выборах, поскольку занимает эту должность уже второй срок подряд.

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