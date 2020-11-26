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Все матчи чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

21:37
Диего Марадона. Фото Reuters
Диего Марадона. Фото Reuters
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Все матчи двух главных лиг Испании в этот уикэнд начнутся с минуты молчания, сообщает пресс-служба ла лиги. Клубы почтят память легендарного капитана сборной Аргентины Диего Марадоны.

Прославленный футболист скончался в 60 лет после остановки сердца.

Марадона играл в Испании в составе «Барселоны» (1982-1984) и «Севильи» (1992-1993). С каталонцами он взял Кубок, Суперкубок и Кубок лиги Испании.

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