Все матчи чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о Марадоне

Все матчи двух главных лиг Испании в этот уикэнд начнутся с минуты молчания, сообщает пресс-служба ла лиги. Клубы почтят память легендарного капитана сборной Аргентины Диего Марадоны.

Прославленный футболист скончался в 60 лет после остановки сердца.

Марадона играл в Испании в составе «Барселоны» (1982-1984) и «Севильи» (1992-1993). С каталонцами он взял Кубок, Суперкубок и Кубок лиги Испании.