Вратарь «Реала» Лунин может продолжить карьеру в «Ньюкасле»
«Ньюкасл» интересуется вратарем «Реала» Андреем Луниным, сообщает El Nacional.
По информации источника, «Королевский клуб» готов расстаться с 22-летним украинцем в случае, если получит предложение, которое покроет потраченную «сливочными» на футболиста сумму. «Реал» купил Лунина у «Зари» летом 2018 года за 8,5 миллиона евро.
За все время Лунин провел за основной состав «Реала» лишь один матч, в сезоне-2020/21 он сыграл в третьем раунде Кубка Испании против «Алькояно» (1:2 ОТ). Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость украинца в 3 миллиона евро.
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Дополнительная информация:
https://www.elnacional.cat/es/deportes/bin-salman-llega-paga-florentino-perez-acepta-jugador-elige-dinero-real-madrid_686603_102.html
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