«Реал» интересуется форвардом «Лилля» Давидом
«Реал» интересуется нападающим «Лилля» Жонатаном Давидом, сообщает Marca.
По информации источника, главный тренер «Королевского клуба» Карло Анчелотти считает 21-летнего канадца хорошим вариантом для обновления состава команды.
В сезоне-2021/22 Давид провел 27 матчей за «Лилль», на его счету 16 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/12/23/61c3b23eca4741e75c8b4582.html
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