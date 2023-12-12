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Сегодня, 00:55

«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Сельтой»

Сергей Разин
корреспондент
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«Райо Вальекано» в матче 16-го тура чемпионата Испании дома сыграл вничью с «Сельтой» со счетом 0:0.

Хозяева не побеждают на протяжении шести матчей в ла лиге (4 ничьих, 2 поражения), у гостей безвыигрышная серия достигла 12 матчей (6, 6).

После этого матча «Райо Вальекано» с 20 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Сельта» с 10 очками — на 18-й строчке.

Испания. Ла Лига. 16-й тур
11 дек, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
0:0
Сельта

ФК Райо Вальекано
ФК Сельта
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Р. Вальекано 16 4 8 4 16-22 20
11
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 16 1 7 8 15-25 10
19
 Гранада 16 1 5 10 20-36 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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Хетафе – Валенсия
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Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
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10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 2 : 1
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
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