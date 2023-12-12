«Райо Вальекано» сыграл вничью с «Сельтой»

«Райо Вальекано» в матче 16-го тура чемпионата Испании дома сыграл вничью с «Сельтой» со счетом 0:0.

Хозяева не побеждают на протяжении шести матчей в ла лиге (4 ничьих, 2 поражения), у гостей безвыигрышная серия достигла 12 матчей (6, 6).

После этого матча «Райо Вальекано» с 20 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, «Сельта» с 10 очками — на 18-й строчке.