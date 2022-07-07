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Сегодня, 07:52

Брейтуэйт хочет остаться в «Барселоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Мартин Брейтуэйт полон решимости остаться в «Барселоне», несмотря на то, что главный тренер Хави Эрнандес не видит игрока в своей команде, сообщает Football Espana.

31-летний датчанин считает, что игра за «Барселону» — это отличная возможность в его карьере. Однако руководство каталонцев подыскивает игроку новую команду, готовую заплатить около 8 миллионов евро.

Отмечается, что Брейтуэйт согласится покинуть «Барселону» только в том случае, если посчитает новый клуб достойным вариантом.

В прошедшем сезоне Брейтуэйт сыграл в 4 матчах за каталонцев, забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Футбол
ФК Барселона
Мартин Брейтуэйт
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