Брейтуэйт хочет остаться в «Барселоне»
Нападающий Мартин Брейтуэйт полон решимости остаться в «Барселоне», несмотря на то, что главный тренер Хави Эрнандес не видит игрока в своей команде, сообщает Football Espana.
31-летний датчанин считает, что игра за «Барселону» — это отличная возможность в его карьере. Однако руководство каталонцев подыскивает игроку новую команду, готовую заплатить около 8 миллионов евро.
Отмечается, что Брейтуэйт согласится покинуть «Барселону» только в том случае, если посчитает новый клуб достойным вариантом.
В прошедшем сезоне Брейтуэйт сыграл в 4 матчах за каталонцев, забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|Барселона
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Севилья
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
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7
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|
8
|Атлетик
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|
9
|Валенсия
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|0
|
10
|Осасуна
|0
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|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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