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Висенте Морено возглавил «Эспаньол» после ухода из «Мальорки»

4 августа 2020, 23:58

«Эспаньол» на официальном сайте объявил о назначении Висенте Морено на пост главного тренера. Контракт с ним подписан до 30 июня 2023 года.

Презентация его состоится по видеосвязи в среду.

Висенте Морено ранее возглавлял «Херес», «Химнастик», а с 2017 по 2020 года работал с «Мальоркой», которую покинул по окончании сезона.

«Мальорка» и «Эспаньол» вылетели в сегунду по итогам чемпионата Испании-2019/20.

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