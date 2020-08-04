Висенте Морено возглавил «Эспаньол» после ухода из «Мальорки»

«Эспаньол» на официальном сайте объявил о назначении Висенте Морено на пост главного тренера. Контракт с ним подписан до 30 июня 2023 года.

Презентация его состоится по видеосвязи в среду.

Висенте Морено ранее возглавлял «Херес», «Химнастик», а с 2017 по 2020 года работал с «Мальоркой», которую покинул по окончании сезона.

«Мальорка» и «Эспаньол» вылетели в сегунду по итогам чемпионата Испании-2019/20.